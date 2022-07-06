Demir Yumruk operasyonunda 10 kişi daha tutuklandı
Demir Yumruk operasyonu kapsamında aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu düzenledi.
Operasyonda, aralarında Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısının talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.
Suç örgütlerinin, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile ‘suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmıştı.
Aralarında örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA