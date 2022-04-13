Demokrat Parti’den seçim güvenliği hamlesi: Kanun teklifi verildi

Demokrat Parti, seçimlerde parmak boyasının yeniden kullanılması için kanun teklifi verdi. Demokrat Parti'nin açıklamasında, "Yıllık seçmen artış oranının üzerinde kaydedilen seçmen ve fazladan bastırılan oy pusulaları ile alakalı kaygılar, parmak boyasının kaldırılmasının eklenmesiyle daha da artmıştır" denildi.

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Demokrat Parti, seçimlerde parmak boyası uygulamasının geri getirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini, Genel Başkan ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sundu.

“KAYGILAR ARTMIŞTIR”

Demokrat Parti’nin kanuna teklifinin gerekçe kısmında, “Seçimlerde hile yapılmasını ve mükerrer oy kullanılmasını önlemenin en önemli şartı olan parmak boyasının kaldırılması mükerrer oy kullanıcıların tespitini imkansız hale getirmiş ve seçimler konusundaki güvenilirliği zedelemiştir. Yıllık seçmen artış oranının üzerinde kaydedilen seçmen ve fazladan bastırılan oy pusulaları ile alakalı kaygılar, parmak boyasının kaldırılmasının eklenmesiyle daha da artmıştır. Seçimlere dair ortaya çıkan güvensizliği aşmak, bir kimsenin, aynı seçimde birden fazla oy kullanmasını önlemek amacıyla, kişinin oyunu kullandıktan sonra en az 12 saatlik süre boyunca çıkmayan özel boya ile işaretlenmesi yani parmak boyası uygulamasının seçim güvenilirliği açısından yeniden yürürlüğe girmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gültekin Uysal ise konuyla ilgili açıklamasında, “Demokrasiyi, seçimlerin yapılıyor olması ile ölçeklendiren bir anlayış hakim. Ancak asıl mesele demokrasinin öncelikle her satıhta işlemesi, sandık bazında ise seçimlerin hangi şartlarda ve nasıl yapıldığıdır. Sandık güvenliğini tesis etmeden, sandığı demokrasi için bir referans kabul edemeyiz. Bu bakımdan parmak boyası yeniden uygulanmalı, en azından milletimiz iradesinin tecelli edeceğine inanmalıdır. Onun için Demokrat Parti olarak parmak boyası yeniden uygulansın diye ilgili kanun teklifimizi verdik” dedi.

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