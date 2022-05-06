Deniz Gezmiş anmasına bıçaklı saldırı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 50. yılında, Konya’da CHP Gençlik Kolları tarafından anıldı. Zafer Meydanı’nda gerçekleşen anmaya kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Deniz Gezmiş’in fotoğrafını elindeki bıçakla parçalayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'deki devrimci gençlik hareketinin önemli isimleri arasında yer alan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde Konya'da da anıldı.

ANMAYA BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Konya Zafer Meydanı'nda CHP Konya İl Gençlik Kolları tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın fotoğraflarının yer aldığı standa karanfiller bırakıldı. Anma etkinlikleri sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Deniz Gezmiş'in fotoğrafını elindeki bıçakla parçalayan şahıs, daha sonra CHP'lilere yönelik tehditler savurdu. Olay yerinde hazır bulunan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen bıçaklı saldırgan gözaltına alındı.

“ÖRGÜTÜMÜZ ŞAHIS HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU”

Yaşanan olayla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. İktidarın kutuplaştırıcı dilinin saldırılara zemin hazırladığını ifade eden Bektaş şunları söyledi:

“6 Mayıs'ta 3 Fidanın cunta tarafından yargı adı altında acımasızca bir takım ayarlanmış hakimler vasıtasıyla katledilişinin 50. Yılında partimiz gençlik kolları tarafından bir anma gerçekleşti.

Teşkilatımızın önünde bir stant kurarak gerçekleştirdiğimiz anmada Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un fotoğrafları da yer aldı. Bir anıt şeklinde yer alan fotoğrafların önüne karanfil bırakıldı. Medeni şekilde hiç kimseye hakaret etmeden hatta günlük siyasi tartışmalara dahi bir açıklama yapılmadan bir anma gerçekleştirdik.

Toplumumuz, onları yönetenler tarafından o kadar gerilmiştir ki kaynağını veyahut kimin yönlendirdiğini bilmediğimiz genç birisi stanttaki Deniz Gezmiş fotoğrafını bıçakla parçaladı.

Daha sonra elindeki bıçakla bize ve oradaki arkadaşlarımıza da yönelik ‘bu kutlamayı nasıl yapabilirsiniz? Deniz Gezmiş teröristtir' tarzında söylemlerle bağırıp çağırarak üzerimize gelmiştir. Şahıs herhangi bir arkadaşımıza zarar vermeden orada bulunan emniyet güçleri tarafından hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahıs hakkında örgütümüz şikayetçi oldu.”

“BU SORUMSUZ DAVRANIŞLARIN SONUCU DAHA AĞIR OLABİLİR”

“Bu ülkeyi yönetenler çağrı yapıyoruz” diyen Bektaş, “Onlar ağızlarından çıkanlara dikkat etsinler. Onlar eleştiriye açık olmalı ve yönettikleri insanları hakaret, aşağılama ve terörist olmakla suçlarsa sade vatandaş da gelip kendisi gibi düşünmeyen bir takım insanların anmasını basabiliyor. Seçimler yaklaştıkça bu sorumsuz davranışların sonuçları daha acı olabilir. Onlar insanları terörist ilan ettikçe başkaları da kendilerince terörist avına çıkıyor”

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