Denize sıfır yıkımda rant iddiası: ‘Otel ve AVM yapacaklar’

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu (Tırtar) Mahallesinde hazine arazisinde üretim yapan çiftçilerin evlerinin rant uğuruna yıkıldığı öne sürüldü. Bölgede inceleme yapan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, denize sıfır araziye otel ve AVM yapılmak için evlerin yıkıldığını söyledi.

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu(Tırtar) mahallesinde geçtiğimiz hafta olaylı yıkımla evleri başlarına yıkılan köylüler, bölgenin rant uğuruna imara açılacağını iddia etti. Bölgede inceleme yapan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Otel ve AVM yapılacak” dedi.

CHP'li Gökçel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın parsel numaralarını değiştirdiğini, denize sıfır değerli hazine arazisinin imara açma girişimleri nedeniyle yıkımın gerçekleştiğini dile getirdi.

Evleri yıkılan köylüler, Osmanlı döneminden kalma tapuları olduğunu ve üzerinde yüzyıllardır tarım yaptıkları topraklardan kopartıldıklarını söyledi. Yıllardır tarım ve hayvancılık yaptıkları arazilerin Otel ve AVM yapmak için parsel numaralarının değiştirildiğini söyleyen köylüler, jandarma tarafından şiddete uğradıklarını ifade etti. İmar barışına müracaat ettiklerini ve yasal sorumluluklarına yerine getirmelerine rağmen evlerinden edildiklerini dile getiren mahalle halkı, eşyaları içindeyken belediye ekiplerinin evlerini yıktıklarını belirtti.

“YÜZ YILDAN FAZLA SÜREDİR BURADA ÜRETİM YAPIYORLAR”

Tırtar mahallesinde yaşayan vatandaşları ziyaret eden CHP Mersin Millletvekili Cengiz Gökçel, “Kumkuyu'da yüzyılı aşkındır atalarından kalan arazilerine kendilerine barınacak ev yapan vatandaşlarımız maalesef belediye ekiplerince evleri başlarına yıkıldı.

Bulunduğumuz alan hazine arazisi. Vatandaşlarımız yüz yılı aşkın süredir burada hem barınıyorlar hem de tarım yapıyorlar. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sesleniyorum. Atalarından kalan ecrimisil ödedikleri bu arazi bu insanların hakkı” dedi. AVM ve otel yapmak için insanların evlerinden edildiğini vurgulayan Gökçel, daha sonra şunları söyledi:

“Buraya AVM yapmaya çalışıyorsunuz bunu biliyoruz. Ama bu insanlar sahipsiz değil. Fatma teyze sahipsiz değil derhal bu uygulamadan vazgeçin ve zararlarını tazmin edin.

İnsanlara konut yapacağız diye hazine arazilerinin satılacağını söylüyorsunuz. Böyle mi konut yapılacağını söylüyorsunuz, böyle mi konut yapacaksınız? Hazine arazisi bu ülkenin 84 milyon vatandaşının arazisi. Siz 100 yılı aşkındır bu araziyi kullanan insanları buradan evlerini yıkarak göndermezsiniz. Bu insanlar da kanunlar önünde hakkını arar. Bu ülkenin rantını birilerine peşkeş çekmekten vazgeçin. Buraların hakkı bu insanlarındır, burayı kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz.”