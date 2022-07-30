Denizli Emniyet Müdürlüğü’nde yangın: TOMA’lı müdahale

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin deponun yanındaki 112 Çağrı Merkezi'ne de ulaşmaması için İtfaiye ve TOMA'larla müdahale sürüyor.

Selami AYDIN

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Denizli'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi'ndeki malzeme deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üç büyük üniteden oluşan depoda plastik malzemelerin yoğunlukta oluşu yangının kısa süre içinde tüm bölümlere yayılmasına neden oldu.

İçinde çoğunluğu kıyafet ve ekipman olan malzemelerden yükselen siyah dumanlar şehrin dört bir yanından görebildi.

Dumanların yükseldiğini fark eden polis hemen itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Polis ekipleri yangına TOMA araçlarıyla da müdahale etmeye çalıştı. Polis yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgede yollar trafiğe kapatıldı. Tesise girişler engellendi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için tesisin üst pencerelerinden ve ana girişinden içeri su sıktı. Alevlerin sıcaklığı binanın metal çatısını etkiledi.

Zaman zaman ısının etkisi ile çatıdan sesler geldi. Yaklaşık yarım saattir müdahalesini sürdüren itfaiye yangını henüz kontrol altına alamadı.

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