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Denizli’de kardan kapanan karayolu ulaşıma açıldı

Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle dün saat 20.00 sıralarında ulaşıma kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

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Denizli’de kardan kapanan karayolu ulaşıma açıldı

Denizli’yi Antalya ve Muğla’ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçlar nedeniyle kapanan karayolu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Şehir çıkışında önlem alan polis ekipleri, ağır tonajlı araçların yanı sıra kış lastiği olmayan ve zincir takmayan araçların da geçişine izin vermiyor. (DHA)

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