Denizli’de Türk vatandaşları ve Afganlar arasında kavga

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde Türk vatandaşları ve Afganistan uyruklu şahıslardan oluşan iki grup birbirine girdi. Olayda bir kişi yaralanırken, valilik 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Selami AYDIN

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Denizli'de Pamukkale ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde Türk vatandaşları ve Afganistan uyruklu gençler birbirine girdi. Dün gece yaşanan olayda bir kişi bıçakla yaralandı.

İddialara göre 10 kişi oldukları öne sürülen yabancı grup ile Türk vatandaşı gençler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi koltuk altından aldığı darbe sonucu yaralandı. Çevre sakinlerinin polis çağırması üzerine şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı genç Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Valiliği olaya ilişkin bir açıklama yaparak Afganistan uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

* “İlimiz İstiklal Mahallesi’nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavga ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce olaya derhal müdahale edilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır.

* Yapılan soruşturma kapsamında: olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu (2) şahıs yakalanmış, (2) şahsın da arama ve yakalama çalışmalarına başlanmıştır.

* İlimizde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili olarak denetimler titizlikle yürütülmekte olup bu kapsamda: 01.01.2020 tarihinden bugüne kadar kamu düzenini bozmaktan (681) kişi, kimliksiz, resmî belge olmaksızın ve çeşitli suçlardan yakalanan (1427) kişi olmak üzere toplam (2108) yabancı uyruklu şahsa sınır dışı edilmek üzere işlem yapılmıştır.”