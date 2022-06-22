Denizlili kadınlar Pınar Gültekin cinayetinde verilen karara isyan etti

Muğla’da yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulanması Denizlili kadınları sokağa döktü. Candoğan Parkı’nda toplanan kadınlar; “Erkek adaletin korunaklı adliye saraylarından kadın katilleri için verdiği bu kararlar sokakta gezen diğer potansiyel katillere, kadın düşmanlarına cesaret veriyor” dediler.

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Muğla'da yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin mahkemenin katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası vermesi ve olayın diğer faillerinin cezalandırılmaması Denizlili kadınları sokağa döktü.

Denizli Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyeleri Candoğan Parkı önünde toplanarak kararı protesto etti. Grup adına açıklama yapan Ebru Koç Acar, “Erkek adaletin korunaklı adliye saraylarından kadın katilleri için verdiği bu kararlar, sokakta gezen diğer potansiyel katillere, kadın düşmanlarına cesaret veriyor.

İki yıldır tüm duruşmalarda adli tıp raporlarında doğrulanan kanıtlara rağmen katile ve ailesine zaman kazandırıldı, deliller karartıldı, Pınar'a türlü iftiralar atıldı. Kadınlar olarak katledilen bir kadının itibarının bu denli zedelenmeye çalışılmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘KARARI TANIMIYORUZ'

Acar katile delilleri karartmada yardım eden aile üyelerinin beraat etmesinin kadınlara yönelik bütünlüklü bir saldırının ilk aşaması olduğunu belirterek;

“Sanılıyor ki bu kararlar karşısında biz kadınlar bir köşeye çekilip öldürülmeyi bekleyeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz, kadın katilleri için verdiğiniz ödül gibi cezaları biz buradayken vermeye devam edemeyeceksiniz.

Sizin biz kadınlarla dalga geçer gibi katile verdiğiniz 23 yıllık hapis cezasını asla tanımıyoruz. Katillere caydırıcı, cezalandırıcı, gerçek cezalar vermek zorundasınız. Bizim yaşamlarımız sizin adliye salonlarınızdan çıkan eril kararlara, kadın düşmanı cezalara kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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