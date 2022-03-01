Denizli’ye yoğun kar yağışı uyarısı

Geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en şiddetli kar yağışını yaşayan Denizli'de, yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yoğun kar yağışının beklendiğini kaydedildi.

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AFAD Denizli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “2 Mart saat 08.00'den 3 Mart gece saat 03.00'e kadar ilimizde beklenen kar yağışının metrekareye 21-50 kilogram, 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli 10-20 santimetre ve yoğun kar yağışı olarak 21 santimetre şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır” denildi. (İHA)

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