Dervişoğlu: Vatandaşın beline yeni yükler yüklemeyin

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi. İktidara seslenen Dervişoğlu, "Bu büyük zamlarla ne kadar bir kaynak bekliyorsunuz ve hangi ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracaksınız? Artık belirleyin ve zam yapmayı bırakın. Vatandaşın iki büklüm olmuş beline yeni yükler yüklemeyin" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

“HÜKÜMET KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMA ALIŞKANLIĞINI SÜRDÜRECEK”

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara değinen Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Güne yeni zamlarla uyandık. Doğalgaz ve elektriğe yıl başından itibaren yüzde 85’in üzerinde zam yapıldı. Anlaşılan o ki, bu hükümet kaşıkla verip kepçeyle alma alışkanlığını sürdürecek gibi görünüyor.

Millet ne yer, ne içer diye düşünmeyen; oylarıyla en kutlu makamlara geldikleri halde milletimizi unutup saray saltanatına dalan, zaruret içinde harap ve bitap düşmüş milletimizin hazinesini, milletimize değil, çetelerin önüne seren bu iktidar, dün gece yarısı aziz milletimizin ekmeğine bir kez daha kan doğradı.

Kendi beceriksizliklerini, kendi soygunlarını örtbas etmek için, esnafımızı fırsatçılıkla suçlayan bu iktidar, asıl fırsatçının bizatihi kendisi olduğunu bir kez daha ispat etti. Sonbahara girdiğimiz bugünlerde geçerli olmak üzere, sanayide ve konutlarda geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgaza yapılan zam, geçim derdine düşmüş milletimizle alay etmekten ve fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Bu iktidar ne yaparsa yapsın artık vatandaşın sabrı tükenmiştir.”

“DOYURAMADIĞINIZ BEZİRGANLARIN HARAM MUSLUĞUNU KESİN”

“Sayın Cumhurbaşkanı daha iki gün önce, geçim sıkıntısı var diyerek gerçeği kısmen kabullenmişken, geçim sıkıntısındaki milletin sırtına elektrik ve doğalgaz zamlarını yüklemek hangi anlama geliyor, bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum” diyen Dervişoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“1 milyarlık işi 5 milyara yaptıran, garantili yollarla, havaalanlarıyla, hastanelerle yandaş müteahhitlerin cebine milyarlarca dolar aktaran, Lübnanlı Hariri'ye Telekom üzerinden tek kalemde 24 milyar lirayı verebilen bu iktidar, konu vatandaşın ekonomisi olunca, nedense veren el değil, alan el olmayı tercih ediyor. Bu büyük zamlarla ne kadar bir kaynak bekliyorsunuz ve hangi ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracaksınız? Artık belirleyin ve zam yapmayı bırakın.

Bir türlü doyuramadığınız bezirganların haram musluğunu kesin. O para ziyadesiyle Hazine'de kalır ve zam yapma ihtiyacı da otomatik olarak ortadan kalkar. Vatandaşın iki büklüm olmuş beline yeni yükler yüklemeyin. Cumhurbaşkanı sabahki konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen büyüdük diye caka satıyor, öğleden sonraki konuşmasında da savaşa bağlı olarak zam yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bende onlara soruyorum, bu söylediklerinizin hangisi doğrudur? Ortada bir yalan var ve bu yalanlar, milletimizin geçim derdini katladıkça katlıyor.”



“İKTİDARIMIZDA HAZİNE MİLLETİN EMRİNDE OLACAK”

Devlet kurumlarında son derece ciddi bir çürümüşlük olduğunu, her sabah yeni bir skandalla uyandıklarını belirten Dervişoğlu, milletin suç duyurusu yapılması yönünde beklenti içinde olduğunu söyledi.

İYİ Parti olarak son dönemde ortaya atılan skandallarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak herhangi bir savcının harekete geçtiğine dair bir emareye rastlamadıklarına dikkat çeken Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz adalet müessesesini yüce bir müessese olarak görüyor ve devletin dini adalettir şiarına yürekten inanıyoruz. Ama bu iktidar işbaşına geldiği günden itibaren adalet müessesesi, adalet duygusunu zedelemekten başka bir işe yaramıyor. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz.

O sebeple bu hükümeti iş başında kaldığı 20 yıllık dönem içerisinde adalet duygusuna verdiği zarardan vazgeçmeye ve şerefli hakim ve savcıların üzerindeki ellerini çekmeye davet ediyoruz.

Milletimize de buradan sesleniyoruz, olup bitenleri unutmayın. Seçim geliyor, saray saltanatına dalanları eğer biz unutursak, tarih bizi affetmeyecektir. Ayrıca unutmakla kalmayıp beceriksizliklerin faturasını vatandaşın sırtına yıkanları da akıldan uzak tutmayın. Ve şunu da unutmayın; İYİ Parti iktidarında, millet hazinesi çetelerin değil aziz Türk milletin emrinde olacak.”

Yaşanan skandalların, ortaya atılan iddiaların sadece muhalefetin değil aynı zamanda AKP’ye gönül verenleri de rahatsız ettiğini ifade eden Dervişoğlu, “Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermek için haklı gerekçeler bulan vatandaş bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermekten vazgeçmek için yüzlerce haklı gerekçe buluyor” değerlendirmesinde bulundu.

İSMAİL KAHRAMAN’A TEPKİ

Şehirlerin kurtuluş yıldönümü kutlamalarına karşı olduğunu belirten eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösteren Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Büyüklerimizin hafızalarımıza kazınan bir sözü vardır; geçmişini bilmeyen, geleceği göremez. Bu iktidar tüm kadrolarıyla bu tarife uymaktadır. Bunun içindir ki, ülkemizin başından bela eksik olmuyor.

Kendi tarihi, kendi gerçeklerini bilmeyen, bilse de kabullenmeyen bu inkarcı iktidar, her üyesiyle, tarihimize ve değerlerimize hakareti bir görev sayıyor. Bunlar onların tarihi gerçekler üzerinde edindiği bilgiler değil.

Onlar içinde Atatürk olan her şeye karşılar. Onlar bu millet şehitler verirken bu millet gaziler verirken, kutlu bir mücadele sürdürürken bu mücadeleyi ciddiye almayan manda ve himayecilerin bugünkü torunlarıdır.

Sayın Genel Başkanımız dün kendisine meseleyi güzel bir biçimde izah etmiştir. İsmail Kahraman'a da, nasıl bir kahramansa, kahramanlık günlerini inkar eden… O soy ad ona nasıl yakıştırılıyorsa-ki ben söylemekten imtina ediyorum. İsmail Bey'e yerinde bir cevap vermiştir.”

İlginizi Çekebilir Elektrik ve doğalgaza yüklü zam: İşte faturalarda son durum