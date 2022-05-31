Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Betonperestlik’ tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi’ne çevrilmesine tepki gösterenlere, "İşlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar" sözlerine tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Türkiye’yi betoncu beşli çeteye mahkum etmemiş ve beton yığınlarının sorumlu kendisi değilmiş gibi caka satıyor" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

“CEZANIN TEK GEREKÇESİ: GERÇEĞİ DİLE GETİRMEK”

Gerçeklerden kopan bir iktidarın, aynı zamanda gerçeklerden de korkacağını söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Bunun kanıtı bazı televizyonlara, sudan sebeplerle verilen cezalardır. İktidarın medya üzerindeki sopası haline gelen RTÜK, yeni bir rezalete daha imza attı. Gübre fiyatlarıyla, akaryakıt zamlarıyla, su ve elektrik faturalarıyla tarlasına küstürülen çiftçimizi dert etmeyenler, zor durumdaki çiftçilerimizin durumuna isyan eden bir haber sunucusu üzerinden çalıştığı televizyon kuruluşuna ceza yağdırdı. Peki anlatılan ya da isyan edilen habere konu olanlar yalan mı? Hayır, onlar gerçeğin ta kendisi.

Ama gerçekten korkan bir iktidarın, gerçeklerden kopan emir eri konumundaki RTÜK, FOX TV'ye ağır bir ceza verdi. Neymiş, bardak devrilmiş. Havuz medyasında sabah başlayıp gece yarılarına kadar çam üstüne çam devriliyor, haberleri var mı? Yandaş yorumcular çeşitli sıfatların ardına saklanarak iftira denizinde sörf yapıyorlar, ağzını açan var mı? Olaya baktığınızda aslında cezanın tek bir gerekçesi var; o da gerçeği dile getirmiş olmak.”

“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK”

RTÜK'ün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını konu alan yayınlarından dolayı HALK TV, KRT, Tele1 ve Flash TV'ye de ceza verdiğini hatırlatan Dervişoğlu, “Cezaların içeriğini tartışmıyorum bile. Bir muhalefet partisi genel başkanının iddiaları dünyanın her ülkesinde haberdir. Habercileri, haber yaptı diye cezalandırmak, siyasileri siyaset yaptı diye, çiftçiyi tarlasını ekti diye, sanayiciyi üretti diye cezalandırmaya benzer. Demokratik ülkelerde görülmeyen, demir perde ülkelerini çağrıştıran bu uygulamalar, iktidar açısından korkunun ifadesidir. Şurada bir kez daha not etmek isterim ki; korkunun da ecele faydası yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

“BUNUN ADI ZORBALIKTIR”

İktidarın yaptıkları ile sınırlı kalmayacağını ekleyen Dervişoğlu, “Şimdi de Basın Kanunu'nda düzenlemeler yaparak sosyal medya paylaşımlarına kallavi hapis cezaları vermeyi planlıyorlar. Bunun adı baskıcılıktır, zorbalıktır ve istibdattır” ifadesini kullandı.

“VATANDAŞLAR BARINMA SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA”

AKP iktidarının en çok övündüğü konulardan birinin de ‘konut yapımı' olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Ülkenin dört bir yanında ev sahibi-kiracı kavgaları yaşanıyor. Tahliye davaları çığ gibi artıyor. Önümüzdeki günlerde hepimizi üzecek olaylara gebe olan bu konuda, henüz bir adım atılmış değil. Seçim dönemlerinde, Türkiye'deki her vatandaşımızı ev sahibi yapmış gibi caka satan iktidar, yüzbinleri bulan tahliye davalarını görmezden geliyor.

Bu konuya acilen el atın. Adliyelerde, tahliye davalarına en erken 7 ay sonraya gün veriliyor. Bu da sorunun nasıl da dağ gibi büyüdüğünün en açık göstergesi. Kafanızı kuma gömmeyin. Kimsenin canı yanmadan bir adım atın.”

HAZİNE ARAZİSİNE EV FORMULÜ: “YENİ BİR SOYGUN TEZGAHI”

İktidarın konut sorunu için “Hazine arazilerini satacağız, millet üzerine ev yapsın” şeklinde bir çözüm sunduğunu aktaran Dervişoğlu, “Yine bir rant hesabı, yeni bir soygun tezgahı.. Barınma sorunu yaşayan milyonlara, ayda 18 bin lira, 24 bin lira taksitle ev sahibi yapma vaadinde bulunan bu iktidar, Şimdi de ‘Arsa al, evini kendin yap.' diyor. Millet aş diyor, iş diyor, ekmek diyor, bunlar utanmayıp şampanya ve havyar öneriyor. ‘Ekmek bulamayan pasta yesin’ diyen Fransa Kraliçesi bunları görseydi, benim aklıma niye gelmedi diye hayıflanırdı. Hakikate sırtını dönen iktidar, bu yetmezmiş gibi milletimizin aklıyla da alay ediyor.” dedi.

ERDOĞAN'IN “BETONPEREST” ÇIKIŞINA TEPKİ

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törene değinen Dervişoğlu, “Sayın Erdoğan bu törende, milli servet olan havalimanının ve pistlerin yıkılmasına itiraz edenleri betonperestlikle suçladı. İşin garipliğine bakar mısınız? 20 yıldır, Türkiye'nin kaynaklarını, milletin vergilerini betona gömen Tayyip Erdoğan, bugün çıkmış, muhalefeti betonperestlikle suçluyor. Milletin aklıyla dalga geçer gibi, bunlar betona tapıyor diyor. Türkiye'yi betoncu beşli çeteye mahkum etmemiş ve beton yığınlarının sorumlu kendisi değilmiş gibi caka satıyor. Bir kez daha anlıyoruz ki, siyasette utanma duygusu ziyadesiyle önemliymiş” ifadesini kullandı.

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