DEVA Partisi Elazığ’da ‘Sezen Aksu’ istifası

Elazığ'ın Kovancılar DEVA Partisi ilçe Başkanı Adem Sağır, Ali Babacan’ın Sezen Aksu paylaşımı dolayısıyla partisinden istifa etti. Sağır, "Sırf bir yerlere geleceğiz, rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısında geçen “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu’ya destek veren Babacan, ”Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu'nun hedef alınması kabul edilemez” dedi.

“DUYARSIZ KALAMAZDIK”

DEVA Partisi Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, Babacan'ın Aksu'ya desteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını, sosyal medya hesabı Facebook'tan yayınladığı bir video ile açıklayan Sağır, “Bizler bu tweete duyarsız kalmak istemedik. Çünkü Allah ve Resulünün davasını hak dava bilip, yeryüzünde hâkim kılınması için mücadele eden birer neferler olarak, İslamiyet'e ve ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva annemize yapılan hakarete duyarsız kalamayız, kalmayacağız da Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.

“RANT ELDE EDECEĞİZ DİYE DİNİ BU İŞLERE ALET EDEMEYİZ”

İslamiyet'e her gün birer saldırı ve hakaret olduğunu belirten Sağır, “Yarın Allah'a vereceğimiz hesaplar var. Biz bu hesapları verirken; vicdanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde durmamız lazım. Siyaset için kişiliğimizi, şahsiyetimizi kaybedip onursuz yaşayacağımıza, Allâh-u Teâlâ bize 3 dakika yaşamayı nasip etmesin. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sırf bir yerlere geleceğiz, rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz” diye konuştu.

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