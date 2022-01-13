DEVA Partisi il başkanı FETÖ’den gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılandırılması için faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonlarla FETÖ/PDY'ye silahlı terör örgütünü yeniden yapılandırmaya çalıştıkları ve bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İL BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Komandoların da destek verdiği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar arasında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da bulunduğu belirtildi.

Operasyonda yakalanan M.K. ve N.S. isimli şahıslar ve DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 6 adet 1 dolarlık banknot, 950 adet yasaklanmış yayın, 4 adet flaş bellek, 4 adet bilgisayar, 4 adet tablet bilgisayar ve 8 adet cep telefonu ele geçirildiği ileri sürüldü.

Ayrıca çok sayıda, örgüt elebaşı Fettullah Gülen'e ait olan kitaplar, dergiler ile bilgisayar ve haberleşme cihazları ile yardım toplama makbuzları ele geçirildiği iddia edildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturma devam ediyor. İHA

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