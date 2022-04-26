DEVA Partisi’nden ‘Gezi’ açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gezi Parkı davasının davacılarından olduğu iddiasının dolaşıma sokulması üzerine parti sözcüsü İdris Şahin’den açıklama geldi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi Parkı davasının davacılarından olduğu iddiasının dolaşıma sokulması üzerine parti sözcüsü İdris Şahin'den açıklama geldi.

DEVA PARTİSİ’NDEN GEZİ PARKI AÇIKLAMASI

“Gerçekleri duymak isterseniz lütfen dinleyiniz” diyen Şahin, Babacan'ın geçtiğimiz sene konuya ilişkin açıklamada bulunduğu bir video paylaştı.

Babacan, videoda; “Gezi Davası'nda davacı değilim. Şikayetçi de değilim. Hiçbir başvurum yok. Sadece savcının o günkü bakanların tümünü mağdur olarak değerlendirmesi var. Ben de defalarca açıkladım. Gezi davasından benim şahsi bir mağduriyetim yok. Bununla ilgili defalarca beyanda bulunmuş durumdayım. Mağduriyetten çekilme diye bir hukuk usulü olmadığı bir adım atamıyorum. Tekrar ilan ediyorum. Gezi davasıyla ilgili herhangi bir mağduriyetim olmadı. Savcı o günkü Bakanlar Kurulu'nu tüzel kişilik olarak muhtemelen mağdur kabul etti” ifadelerini kullanmıştı.

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