DEVA Partisi’nden Seçim Kanunu açıklaması: İktidarı kaybetme korkusunun eseri

DEVA Partisi'nden yeni Seçim Kanunu teklifine ilişkin yapılan açıklamada, "Bu çalışmalar, iktidarı kaybetme korkusunun eseridir. Önümüzdeki seçimler, cumhurbaşkanlığının elindeki imkanların bir parti lehine seferber edileceği son seçim olacaktır" denildi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada yeni Seçim Yasası teklifine ilişkin değişiklik tasarısını ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı değerlendirdi. Şahin şu ifadeleri kullandı:

* Toplumun tamamını ilgilen bir yasa değişikliği, TBMM'de grubu bulunan, temsil edilen tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanmalıydı. İktidarın kendi mutfağında pişirdiği aşı 84 milyona dayatmasını doğru bulmuyoruz.

“BARAJ ENDİŞEMİZ YOK”

* DEVA Partisi olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren, ülkemizi yönetmeye talip olduğumuzu ve seçim barajı gibi bir endişemizin olmadığını birçok kez dile getirdik. Seçim yasasında temsilde adaleti sağlamak amacıyla, barajın düşürülmesi ve seçim bölgesinin daraltılmasıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştireceğimizi parti programımızda milletimize taahhüt ettik.

“ASIL AMAÇ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM SONUÇLARINI DOMİNE ETMEK”

* Seçim kanununda yapılmak istenen bir kısım değişikliklerin uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik olduğunu görmekle birlikte, asıl amacın iktidar partilerinin önümüzdeki seçim sonuçlarını domine etmeye yönelik beyhude bir çabası olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesini olumlu bir adım olarak görmekle birlikte, yeterli de bulmuyoruz. DEVA Partisi olarak bu ülkenin her bir ferdinin TBMM'ye yansımasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz.

“TARİHTE SEÇİM MÜHENDİSLİĞİYLE KAZANILAN SEÇİM YOKTUR”

* İktidar partileri artık seçimi mevcut kurallara göre kazanamayacağını anlayınca, çözümü kuralları değiştirmekte bulmuştur. Oysa tarih bize seçim mühendisliğiyle seçimin kazanıldığını göstermemiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde de iktidar partileri ne yaparlarsa yapsınlar seçim yasalarındaki düzenlemelerle sandığın galibi olamayacaklardır. Bu çalışmalar, iktidarı kaybetme korkusunun eseridir. Önümüzdeki seçimler, cumhurbaşkanlığının elindeki imkanların bir parti lehine seferber edileceği son seçim olacaktır.

“TEMEL MOTİVASYON MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR”

* Bu değişikliklerin arkasında yatan temel motivasyon millet iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Biz DEVA Partisi olarak seçim yasasında yapılmak istenen değişikliği, esasında iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ni memnun etme saikiyle yapılmış bir çalışma olarak görüyoruz.

“MİLLETVEKİLLERİNE ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ”

* TBMM'nin değerli üyelerine, milletimizin vicdanında yer bulacak değişikliklere gerek komisyonda ve gerekse de genel kurulda sahip çıkmalarını, açıkça millet iradesinin temsilini ortadan kaldıracak maddelere de onurlu bir şekilde karşı duruş sergilemelerini tavsiye ediyoruz.

* Seçimi kazanamayacağını anlayan iktidar ve ortakları, her türlü mühendislik faaliyetini devreye sokmuştur. Aylarca süren çalışma sonrasında ortaya çıkan kanun teklifi millet iradesinden ümidini kesenlerin masa başında sonuç elde etme arzusudur.

* Kapalı kapılar arkasında temsilde adalet ilkesine darbe vuran değişiklikler planlayarak seçim kazanmaya çalışan iktidar ve ortaklarına, milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir.

“BAKAN KOCA BİR MEKTUP DA CUMHURBAŞKANI’NA YAZMALI”

* Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Başta hekimlerimiz olmak kaydıyla tüm sağlık çalışanlarımızın bu özel gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur, mutluluk ve güven içerisinde nice yıllara ulaşmalarını temenni ediyoruz.

* Sağlık çalışanları, bu özel günlerini grev yaparak kutluyorlar. Geldiğimiz aşamada, sağlık bakanı bile hekimlik mesleğinin saygınlık kaybına uğradığını itiraf ediyor. Ancak kendisi hekimlik mesleğinin saygınlığına kast edenin kim olduğunu açıklamıyor.”

* Sayın bakanın yerine biz açıklayalım. Eğer sayın cumhurbaşkanı, bin bir fedakarlıkla çalışan hekimleri milletimizin önüne atıyorsa, sorumluyu başka yerde aramaya gerek yoktur.

* Devletin en tepesinden hekimler hedef alınıyorsa, haklarında ‘Giderlerse gitsinler' gibi ifadeler edilebiliyorsa, sorumluyu başka yerde aramaya gerek yoktur.

* Hekimliğin itibarına gölge düşüren, Sayın Erdoğan'dır. Sayın Bakan, bir mektup da sayın Cumhurbaşkanı'na yazmalıdır. Bu mektubunda, ‘Sayın Erdoğan, dilinize hâkim olun' demelidir.

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