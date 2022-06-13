DEVA Partisi’nden, yurtlardaki öğrenci intiharlarına tepki

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurdundan son 1 ayda 3 öğrencinin intihar etmesine ilişkin, "Yetkilileri acilen görevlerine davet ediyorum. İntihar olayları aydınlatılana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.

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Antalya’da Akdeniz Üniversitesi yurdunda son bir ayda 3 öğrencinin intihar etmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor.

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu da konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

“Tek bir genç arkadaşımızın hayatı bile paha biçilemezken aynı yerleşkeden gelen peş peşe intihar haberleri ciddi bir şekilde araştırılmalıdır” diyerek sözlerine başlayan Şanlıoğlu, “Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması için yetkilileri acilen görevlerine davet ediyorum. Uzun süredir öğrenci yurtlarında kalan genç arkadaşlarımızın sorunlarını ve intihar vakalarını gündemde tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz. Bizler DEVA Partisi olarak Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşen intihar olayları aydınlatılana kadar bu işin peşini bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.

“GENÇLERİN HAYALLERİNİ YIKAN BİR YÖNETİM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

İntihar eyleminin en önemli nedeninin ümitsizlik duygu olduğunu belirten Şanlıoğlu, “Kötü yönetimin sebep olduğu buhran ortamında hayatlarına devam etmeye çalışan binlerce genç arkadaşımız bugünlerini zor idame ettirmekte ve yarınlara dair hayal dahi kuramamaktadır. Gençlerimizin hayallerini yıkan bir kötü yönetim düzeni ile karşı karşıyayız. Geleceklerine dair hayal dahi kuramayan gencecik arkadaşlarımız hayatlarına son veriyor. Kötü yönetim artık telafisi olmayan sonuçlar doğurmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

“EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDIKLARI BİR SİSTEM OLUŞTURACAĞIZ”

DEVA Partisi olarak öncelikle gençlerin temel sorunlarının çözülmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Şanlıoğlu, “Öğrenci yurtlarını çağın gerekliliğine göre tekrar tasarlayacağız. Öğrencilere konforlu hayat alanları oluşturacağız. Her alanda üretim ve istihdam olanaklarını artıracağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak gençlerin emeklerinin karşılığını aldığı bir sistem oluşturacağız” dedi.

“HAYAL ETTİĞİMİZ TÜRKİYE’Yİ GENÇ ARKADAŞLARIMIZ İLE İNŞA EDECEĞİZ”

Şanlıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

*Mutlu bir Türkiye'nin yalnızca gençler eliyle gerçekleşeceğini biliyoruz. Türkiye'yi gençler yaşanabilir kılacak. Hayal ettiğimiz özgür, yaşanılabilir ve mutlu Türkiye'yi genç arkadaşlarımız ile inşa edeceğiz. Gençler hem bugünün hem de yarının teminatıdır.

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