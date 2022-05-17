Devlet kadroları parayla mı satıldı?

KPSS sınavında torpil iddiaları yetmezmiş gibi sınava ‘para’ şaibesi de karıştı. İddiaları araştıran CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, sınava giren bir vatandaştan 100 bin lira istendiğini açıkladı.

Deniz AYHAN

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sınavında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı yüksek olan adaylar mülakatta elendi, 1'inci 175'inci yapıldı, 172'nci sıradaki aday ise 1. sıraya yükseltilip işe alındı. Torpil iddiaları yetmezmiş gibi sınava ‘para' şaibesi de karıştı. İddiaları araştıran CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, sınava giren bir vatandaştan 100 bin lira istendiğini açıkladı.

‘TORPİL ARAŞTIRILSIN…'

Vatandaşın, “Benden 100 bin istendi. Bunu yapan aile sosyal hizmetlerin il müdürleriydi” diye yazdığı mesajın görüntüsünü paylaştı. Şevkin, “Bakanlık bu iddialara yanıt vermek zorunda. Gençlerin hakkını yiyenler ortaya çıkmalı” deyip konuyu soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Şevkin, önergesinde 2 Mart-12 Nisan tarihleri arasındaki personel alımı mülakat sınavlarında liyakatin dikkate alınmadığını savunarak, “Mülakatlara çağrılan bazı adayların oluşturduğu Telegram gruplarında, torpil ve para döndüğüne dair ciddi iddialar bulunmaktadır. KPSS puanları düşük olmasına rağmen yüksek mülakat puanları alanlar araştırılmalıdır” dedi.