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‘Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti’

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'İBB’de 45 bin kişi işe aldılar' iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti" şeklinde konuştu.

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‘Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ongun, şunları belirtti:

* Hatırlatma Duyurusu: Aylarca ‘İBB'de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden?

* Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik.

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