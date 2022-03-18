DİAYDER davası: İBB çalışanları hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye teftiş için dayanak gösterdiği Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleriyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, tutuklu olan 6 sanıktan 2’sinin tahliyesine karar verirken, tanık olarak dinlenen İBB yöneticileri hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

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DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından dava açılmıştı.

Hazırlanan ikinci iddianamede bazı DİAYDER üyelerinin İBB’de işe alınmasında ve alışveriş kartlarının dağıtılmasında usulsüzlük yapıldığı gibi gerekçeler ileri sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı sonradan eklenen söz konusu suçlamalar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) teftiş kararı almıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İBB'de görev yapan Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık dinlendi.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nda çalışan Nilüfer Taşkın, “Yardım taleplerini ilgili birimlere yönlendirdim.Ekrem Baran'ın sosyal yardım talepleri olmuştu, ben de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yönlendirdim. Kendisine bilgi aktardım. Konuşmamızda, verilecek destekle ilgili hiç yoktan, yoksul insanların yarasına derman olur İBB diye düşündüğümden, ‘Bunu önemsiyorum' demiştim” diye konuştu.

BİZDEN ÖNCE BAŞLAMIŞ BİR UYGULAMADIR

İBB Eski Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ise İBB'nin meclis onaylı sosyal yardımlar yönetmeliği olduğunu bunun dışında kimseye yardım yapılmadığını belirterek “Açlık ve muhtaçlık sınırı diye iki sınır var. Her ailede bunlar incelenir. Biz göreve geldiğimizde destek 100 liraydı, 200-300 de olabilir. Yoksulluğun düzeyine göre değişiyor. Sosyal yardımlaşma, kart üzerinden yapılıyor. Bizden önce başlamış bizim dönemimizde de devam etmiş bir uygulamadır. Karttan para çekme olasılığı yok, puan yükleniyor. 560 liralık bir sınırımız var. Geliri 561 liraysa yardım yapamıyoruz” dedi.

DİAYDER'İN KURUMSAL OLARAK YARDIM ALMASI MÜMKÜN DEĞİL

“İBB kurumlara yardım yapmaz” diyen Saltık, “Diayder'in kurumsal olarak yardım alması mümkün değil. Pek çok inanç grubuyla temaslarımız oluyor. Ekrem Baran'ın yardım talebi olmadı ama çevrelerinde yoksul insanlar olduğunu fark ettik. ‘Bizim de çevremizde yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğunda ne yapabiliriz' dediğinde biz de bizim sistemimizi anlattık. Bunun dışında bir yardım yapamayız zaten. Diayder üzerinden bir görüşme yapmadım. İBB'nin yardım kriterleri bellidir. Yardım kriterleri taşıyıp taşımadığı belirlenir ve yardım yapılır” diye konuştu.

Tanıkların beyanlarının ardından duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı ve tutuklu olan sanıklar Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Ekrem Baran, Hafit Tunç, Mehmet İnan, Mehmet Emin Aslan'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

İBB'DEKİ GÖREVLİLERE SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, Aydın Ayhan ve Mehmet İnan'ın tahliye edilmesine karar verdi ve mahkemede tanık olarak dinlenen İBB yetkilileri Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında, sanıklardan Ekrem Baran ile aralarında sosyal yardımların yönlendirilmesine ilişkin görüşme içeriklerinin olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Hakimlerden biri karara muhalefet etti ve şerhinde, gerekirse hüküm aşamasında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs'ta görülecek.

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