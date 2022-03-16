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Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırım açıklaması

Kırım’ın yasa dışı ilhakının sekizinci yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder" ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırım açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın yasa dışı ilhakının sekizinci yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrımeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmiştir.

Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır.

Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder.”

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