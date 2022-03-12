Dışişleri’nden Yemen’deki Türk Şehitlik Anıtı’na saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Sana Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaparak, saldırıyı şiddetle kınadıklarını duyurdu.

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Yemen’de Sana Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

*Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez.

*Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz.

*Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz.

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