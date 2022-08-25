Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Gülşen’e tepki

Gülşen'in sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözleri tepki çekti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, popçuyu kınadı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, popçu Gülşen hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Gülşen’in konserinde “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandığı video sosyal medyada hızla yayılmış ve büyük tepki toplamıştı.

KABUL EDİLEMEZ

Yaşananlar üzerine bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, popçuyu kınadı. Kendisi de Sakarya İmam-Hatip Lisesi mezunu olan Erbaş şunları söyledi: En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.

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