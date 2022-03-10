Diyarbakır’da Kılıçdaroğlu’na yoğun ilgi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Alkış ve zılgıtlarla sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Esnaf, Kılıçdaroğlu'na iş yapamamaktan ve pahalılıktan dert yandı.

Evren DEMİRDAŞ

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Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’nda davul-zurna ve meşalelerle karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

ESNAF İŞ YAPAMAMAKTAN ŞİKAYET ETTİ

Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti. İlk olarak bir züccaciye dükkanına giren Kılıçdaroğlu, dükkan işletmecisi kadına, işlerin nasıl olduğunu sordu. İşletmeci ise, “3-4 yıldır burayı işletiyoruz. İnşallah devam ettiririz ama bu gidişle zannetmiyoruz. İşlerimiz çok berbat.” dedi.

VATANDAŞ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Esnaf ziyaretini sürdüren Kılıçdaroğlu’na vatandaşlar alkış ve zılgıtlarla sevgi gösterisinde bulunarak, ‘Diyarbakır seninle gurur duyuyor’, ‘Geleceğin cumhurbaşkanı’ diye tezahürat yaptı. Ziyareti sırasında bir vatandaş Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek derdini anlattı. Kılıçdaroğlu da Sezgin Tanrıkulu’na vatandaşla ilgilenilmesi talimatını verdi.

“BİZE SADECE HUZUR LAZIM”

Bir kahvehaneye de giren Kılıçdaroğlu’na esnaf, “Para, mal, mülk istemiyorum. Bize sadece huzur lazım. Onu da inşallah göreceğiz.” dedi. Kılıçdaroğlu’na esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş da iki adet Atatürk tablosu hediye etti.

“SİZE GÜVENİYORUZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE”

İki çocuk babası olduğunu söyleyen bir esnaf, zor durumda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sıkıntılarımızı Allah rızası için giderin. Çok mağduruz. Ben esnafım, bugün dükkan sahibi geldi, dükkanı boşaltmamı söyledi. Sözleşmem yok diye beni dükkandan çıkartıyor. Evim yıkıldı, hiç bir yardım alamadım. 5 bin lira sadece eşya parası almak zorunda kaldım. Size güveniyoruz. Her şey sizin elinizde.”

Kılıçdaroğlu daha sonra Sur ilçesinde bulunan büyükşehir belediyesine ait Dengbej evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada Kürtçe okunan uzun havayı dinledi.

DENGBEJ NEDİR?

Dengbej, Kürt sözlü edebiyatında kılam ve stran söyleyen sanatçılara verilen addır. Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses', bej ‘söyle'dir. Bu kelime, sözün ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbej’lerin söylediği türkülerde, destansı sevdalar, aşklar, doğa, hüzün, acı ve çoğu zaman da gidenin ardından yakılan ağıtlar bulunmaktadır.

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