Diyarbakır’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

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Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Hal Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GGM 60 plakalı araç sürücüsü İ.Ö, 44 BC 981 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan iki araç sürücüsünden M.A.K. olan 34 BFY 448 plakalı ticari araç, sürücüsü C.A. olan 34 DK 228 plakalı otomobil ve sürücüsü M.B. olan 21 ACE 906 plakalı araç ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.S, M.S.S, S.Ö, S.U, ve Songül Öztekin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Songül Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hurdalığa dönen cadde, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. (İHA)