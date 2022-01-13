Doğu’da kar esareti: 5 ilçede okullar tatil, 343 köy yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sebebiyle Ağrı'nın Eleşkirt ve Tutak, Ardahan'da ise Damal ve Hanak ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede 343 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Orhan BOZKURT

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Doğu Anadolu Bölgesi’nde dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Bölgedeki illerin belediye ve karayolları karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

AĞRI VE ARDAHAN’IN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Ardahan’da Damal ve Hanak ilçelerinde okullar tatil edildi. Çıldır’da ise Kurtkale köyünde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Ağrı’nın ise Eleşkirt ve Tutak ilçesinde de okullar tatil edildi.

443 KÖY YOLU KAR YAĞIŞI SONRASI ULAŞIMA KAPANDI

Bölgede yağış sonrası kar kalınlıkları Ağrı’da 30, Ardahan’da 20, Muş’ta 18, Kars’ta 10, Erzincan ve Erzurum’da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Ardahan’da 39, Ağrı’da 163, Erzincan’a 35, Kars’ta 51, Muş’ta ise 55 köyün yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.

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