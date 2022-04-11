Dört kişinin öldürüldüğü evden para ve altın çıktı

Edirne'de aynı aileden dört kişinin öldürülmesi sonrası yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dede Mehmet Güner'in evinin kilerindeki elektrik panosu içinden para ve çok sayıda altın çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) 29 Mart sabanı evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

Anıl Güner’in, çevresine “1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım” konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

Bir süre önce evlenip Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan, motosikletle seyir halindeyken Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolü sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu. Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Erdoğan, gözaltına alınarak, Uzunköprü’ye getirildi.

“BEN YAPMADIM, HABERİM YOK”

İfadesine başvurulan Berk Erdoğan, olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu’da bulunduğunu iddia etti. Erdoğan’ın Çorlu’daki evinde yapılan aramada 1000’e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu. Erdoğan’ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

Berk Erdoğan’ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Tutuklanan Erdoğan, suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben yapmadım, haberim yok” dedi.

KİLERİN İÇİNDEKİ PANODAN ÇIKTI

Jandarma sürdürdüğü soruşturma kapsamında evde detaylı arama yaptı. Aramalarda aynı bahçe içinde bulunan dede Mehmet Güner’in evinin kilerinde kullanılmayan ve duvara asılı elektrik panosu içinde 32 bin lira ile 10 cumhuriyet, 1 ata ve 15 de küçük olmak üzere 26 altın bulundu.

Cinayet gecesi ise anne Filiz Güner’e ait olduğu belirtilen 10 burma bilezik, beşibiryerde altın seti ile Anıl Güner’in kahvede arkadaşlarına anlattığı 900 altın ise bulunamadı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Aile katliamı sonrası şoke eden iddia: '1 milyon liralık altın yaptırdım' demiş