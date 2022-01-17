‘Dostane yolla 3160 sorunu çözdük’

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç geçen yıl 18 bin 843 başvuru yapıldığını söyledi. Malkoç, “İdareyle çözemediğiniz konuları bize bildirin” dedi...

Saygı ÖZTÜRK

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, geçen yıl kendilerine yapılan 18 bin 843 başvurudan 3 bin 160'ını “Dostane yolla” olmak üzere çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Malkoç, “Çünkü davanın her zaman bir kazananı bir de kaybeden tarafı bulunmaktadır. Kurumumuz naif bir uzlaşı yöntemiyle vatandaş ile idare arasında dostane çözüm köprüsü oluşturmakta ve uyuşmazlıkları dostane yollarla çözüme kavuşturmaktadır. Bu durumda idare ile vatandaş hasım konumuna düşmemekte ve iki tarafın da memnun olduğu sulh yöntemi geçerli olmaktadır” dedi.

Çözümün 30 günde sonuçlandırıldığını kaydeden Malkoç, dostane yolla çözüme kavuşturdukları başvurularla ilgili şu örnekleri verdi:

ÖĞRENCİNİN OTOBÜS ÇİLESİ: KDK'ya başvuran öğrenci, şehir içi toplu taşıma araçlarının öğrenci yurduna gidecek öğrencileri almadığını söyledi. Araç sayısının artırılmasını talep etti. Kurumumuz ilgili yerlerle görüşmeler yaparak başvurucunun sorununu çözüme kavuşturdu.

HASARLI EVE TAM TEMİNAT: Başvuran kişi, İzmir'deki depremde, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından binalarının orta hasarlı denilerek boşaltıldığını, DASK'tan yapılan ekspertiz neticesinde 2 bin 25 lira ödeme yapıldığını bildirdi. DASK'ın poliçede belirtilen tam teminat tutarının ödenmesini istedi. Yetkililerle görüşmeler yaptık, sonuçta vatandaşa tam teminat bedelinin ödenmesi sağlandı.

ENGEL DURUMUNA GÖRE: Başvurucu, engelli teknisyen yardımcısı olarak çalıştığını ve kurumuna kendisine engel durumuna göre iş verilmesi talebiyle 2 defa dilekçe verdiğini bildirdi. KDK'nin aracılığıyla başvuranın evine en yakın hizmet biriminde ve engellilik durumuna uygun hizmetlerde görevlendirildi.

ELEKTRİĞE KAVUŞTURULDU: Hatay'da vatandaş, yeni inşa edilen binada dairesi olduğunu adına tahakkuk etmiş her hangi bir borcu olmamasına rağmen inşaatı yapan müteahhit adına kesilen ceza dolayısıyla elektrik aboneliğini alamadığını bildirdi. Başvurucu, daireyi kullanmadığını belirterek dairesine elektrik aboneliği işlemlerinin tamamlanmasını istedi. Talebi yerine getirildi.

YURT ÜCRETİNİ GERİ ALDI: Öğrenci, Ekim 2021'de yurda yerleştirildiğini ve kayıt yaptırdığını, Kasım 2021'de artık yıl öğrencisi olması nedeniyle yurttan çıkarıldığını, 750 TL ücret ödediğini, yurtta iki hafta barındığını ifade ederek kalan tutarın iade edilmesi için KDK'ye başvurdu. Kaydı silinen başvuranın geriye kalan 555 TL'si iade edildi.