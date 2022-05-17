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Down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu

Erzincan’da yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu.

Yayınlanma: 05:35 - 17 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Down sendromlu Yalçın’ın askerlik hayali gerçek oldu

Erzincan'da Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde askere giden gençlerden biri de Yalçın Kaya oldu.

İHA

Kent merkezinde ikamet eden 21 yaşındaki Yalçın Kaya’nın asker olma isteği üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

İHA

Evinden alınarak jandarmaya getirilen Kaya’ya üniforma giydirilip asker selamı ve tekmil öğretildi. Komutanlara selam vererek hayal ettiği askerliği yaşayan Kaya’nın mutluluğu görenleri duygulandırdı.

İHA

Eğitimli köpeklerin gösterisini izleyip zırhlı araçlara bindirilen Kaya’ya ailesi, yakınları ve öğretmenleri de eşlik etti.

İHA

Yıllardır kurduğu askerlik hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle Yalçın Kara hem gururu hem de heyecanı bir arada yaşadı. (İHA)

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