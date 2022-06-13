DP’li Cemal Enginyurt: Reis 50’ye fiksleyecek, kurtulacağız

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Halkımız rahat olsun, Reisimiz en kısa sürede akaryakıt fiyatlarını 50’ye fiksleyecek, zamlar da bitecek" diyerek, benzin ve motorin zamlarına tepki gösterdi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu gidişle benzin ve mazotun litresinin 50 TL olacağını söyledi. SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan Enginyurt şunları söyledi:

– Akaryakıt fiyatlarında artık zam falan yok. Milletimiz rahat olsun, huzurlu olsun. Allah kısmet ederse reisimiz en kısa sürede rakamı 50'ye sabitleyecek ve böylece bütün zamlardan kurtulmuş olacağız.

– Saray’dan bakınca akaryakıt fiyatları hâlâ Avrupa’nın en ucuz mazotu, en ucuz benzini bizde dedirtiyor. Almanya, Fransa, İngiltere bizi kıskanıyor, Avrupa’da benzin kuyruklarında insanlar illallah demiş durumda. Türkiye çok ucuz, 2 doları kısa zamanda geçtik. İnşallah 4 dolar olacak, akaryakıt zamları bitecek.

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