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Dün söndürülen ormanda yeniden yangın çıktı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, dün çıkan ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen ormanda bugün de yangın başladı.

Yayınlanma: 15:21 - 12 Eylül 2022 Güncellenme:
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Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Saraykışla köyündeki Frenk Yaylası’nda orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere 1,5 saat boyunca müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bugün öğle saatlerinde yeniden çıktı. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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