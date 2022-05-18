Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden Costa Venezia Bodrum’da

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah saatlerinde gelen ve 334 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük yolcu gemileri arasında yer alan İtalya Bayraklı Costa Venezia’dan çıkan bin 453 yolcu Bodrum’u gezdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah saatlerinde İzmir Limanı'ndan gelen ve dünyanın en büyük yolcu gemileri arasında gösterilen İtalyan bayraklı 334 metre uzunluğundaki Costa Venezia isimli yolcu gemisinden inen bin 453 turist bisikletlerle ve yürüyerek ilçeyi gezdi. 4 bin 200 yolcu kapasitesine sahip geminin çerisinde 1090 personelin bulunduğu dev gemi ilçede günün konusu oldu.

VIP minibüs ve taksilerle Bodrum'daki tarihi ve turistik yerleri gezmek için gemi iskelesinden ayrılan turistlerden bir bölümü sahildeki kafeteryalarda oturup Bodrum Kalesi'ni izledi, bazıları ise denize girdi. Dev geminin bugün akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Mikonos Adası'na gideceği belirtildi.

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