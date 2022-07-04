‘Dur’ ihtarına uymayınca ateş açılan minibüste yaralanan 12 kişinin tedavisi sürüyor

Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince 'dur' ihtarına uymayınca lastiklerine ateş açılarak durdurulan minibüste yaralanan 12 kaçak göçmenin tedavileri sürüyor. Kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

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Saray ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında, Koçbaşı- Turan mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesi yönüne doğru giden içinde 40 kaçak göçmenin olduğu minibüs, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istendi.

Ancak şoför ‘dur’ ihtarına uymayıp minibüsü jandarma personelinin üzerine doğru sürdü. Ekipler, aracı durdurmak için lastiklere ateş açtı. Lastikleri patlayınca duran minibüsteki kaçak göçmenlerden 1’i yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Şoför ise yaya olarak kaçtı.

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, “Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan 1 göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Ölen kaçak göçmenin cenazesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, 12 kişi de aynı hastanede tedaviye alındı. Yetkililer, yaralıların tedavilerini sürdüğünü, sürücünün yakalanması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. (DHA)

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