e İmza nedir, nasıl alınır? e İmza başvurusu nereye yapılır?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin ikinci adımını oluşturan TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemi 50 ilde başladı. e İmza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği kontrol edilmiş olacak.

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Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen e-İmza, yasal kimlik doğrulama sistemi olarak hayata geçiyor. e İmza son yıllarda e-ticarette ve düzenleyici dosyalarda sıkça kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020’de hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılacak.

E İMZA NEDİR?

e İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.

Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemidir.

E İMZA KİMLİK KARTINA NE ZAMAN YÜKLENEBİLECEK? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimliklere e- İmza'nın yerleştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Pazartesi gününden itibaren 50 ilde çalışmalara başlanacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

“Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e- İmza'nın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak.”

Buna göre, e-imza'nın kimlik kartlarına aktarılması işlemi 10 Ocak Pazartesi günü 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde başlayacak. Ocak ayı sonunda da 81 il nüfus müdürlüğünde aktif hale gelecek.

E-imza'lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanarak tüm Türkiye'ye yayılacak.

E-İMZA BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLİYOR?

İşlem yapılacak iller; Erzincan, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.