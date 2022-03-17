Ece’nin ölümüyle ilgili vahim iddia

İstanbul’da 3 çocuk annesi Ece Acar (29) bir binanın 4’üncü katındaki balkonundan düşerek can verdi. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili, eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Acar’ın yakınları, şikayetçi oldu. Ece Acar’ın kocası gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Habip ATAM

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Olay, 16 Mart gecesi 03.00 sıralarında Ümraniye Dudullu, Esenkent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Ece Acar, bir binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Acar'ın düştüğü sırada, kocası E.A. ve çocuklarının evde olduğu belirlendi.

‘ŞİDDET GÖRÜYORDU'

Ece Acar'ın kocasından şiddet gördüğünü iddia eden yakınları emniyete giderek, E.A.'dan şikayetçi oldu. Polisin yaptığı araştırmada, Ece Acar'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında kocasından şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldığı anlaşıldı. Ancak çiftin daha sonra barıştığı belirlendi. Ece Acar'ın kocası tarafından tehdit edildiği de iddia edildi.

ÇOCUĞUNUN DA BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Ece Acar'ın ölümünde oluşan şüphe üzerine kocası gözaltına alındı. E.A.'nın ifadesi alındı. Olay sırasında evde olan 9 yaşındaki çocuğunun da pedagog eşliğinde bilgisine başvuruldu. Küçük çocuğun annesinin balkonda tek olduğunu söylediği öğrenildi. Komşuların ise kavga sesi duymadıklarını belirttikleri öne sürüldü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerde uyuşturucu ve farklı suçlardan da kaydı olduğu anlaşılan E.A. adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutukluluğunu istediği belirtilen Acar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yakınları Ece Acar'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirtirken, eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirttiler. Ece Acar’ın uzaklaştırma kararı sonrasında şikayetini geri almasının ise kocasının kendisini çocuklarıyla tehdit etmesinden kaynaklandığını öne süren yakınları, olayın tüm yönüyle soruşturulmasını istiyor.