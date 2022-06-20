Eczanede korku dolu anlar! Küfür, tehdit, saldırı
İstanbul’da eczaneye giden bir kişi, annesine adresin yanlış tarif edildiğini öne sürerek korku dolu anlar yaşattı. Kadın eczacıya küfreden, bilgisayar monitörüne yumruk atan şüphelinin şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Tepki çeken saldırganla gözaltına alındı.
Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Ataşehir'de bir eczaneye giren kişinin ortalığı bir birine kattığı görülüyor. Eczaneye gelen annesine adresin yanlış tarif edildiğini öne süren kişi ‘Çabuk ilaçları verin' diye bağırıyor.
Eczacı kadın adresin yanlış olmadığını anlatmaya çalışsa da, saldırgan müşteri bağırmaya başlayarak bilgisayar monitörüne yumruk atıyor. İçerdeki çalışanların, ‘İlaçlar hemen hazırlanıyor’ demesine rağmen, bağırmaya ve saldırganlığa devam eden kişiyi müşteriler sakinleştirmeye çalışıyor.
Yaşanan olay sırasında “Polise haber verin” diyen eczacıya ve polise küfreden kişinin tavrı sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
Öfkeli müşterinin yaşattıklarının yayınlanmasının ardından polis harekete geçti. Şüpheli Erdem T. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.