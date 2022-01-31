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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.

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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (1 Şubat 2022 Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın yarın (01 Şubat 2022 Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 02 Şubat 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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