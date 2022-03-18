Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye yeniden karlı havanın etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eğitime ara verildi.

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ERZİNCAN

Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın sosyal paylaşım sitesi twitterdan yaptığı paylaşımda “Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 18 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

DÜZCE

Düzce’de meteorolojiden yapılan kar uyarısı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Düzce'de eğitim ve öğretime 18 Mart 2022 günü ara verildiği açıklandı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Meteorolojik verilere göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 18 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca alınan karar göre engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları açıklandı.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

GİRESUN

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır” denildi.

İSTANBUL

Son meteorolojik verilere göre İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı alınan idari tedbirleri açıklayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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