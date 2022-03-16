Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Eski tip ehliyet yenileme son tarihi ne zaman?

Eski tip ehliyetlerin değişim süresi 31 Aralık 2022 itibarıyla sona erecek. 1 Ocak 2016 yılı öncesinde alınan ehliyetlerin yenileriyle değiştirme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılıyor. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülere 2023 yılından itibaren idari para cezası verilecek.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Sürücüler 2022 yılına içerisinde ehliyetlerini yenileyebiliyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerindeki sürücü belgesi randevu sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da çağrı merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİNİ NE ZAMANA KADAR DEĞİŞTİRMELİYİM?

31.12.2022 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

YENİ TİP EHLİYET BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ 345 TL yatırılması gerekiyor. ​​​​​​