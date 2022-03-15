‘Ekin, maliyetler yüksek diye düşünmeyin’ diyen Binali Yıldırım’a çiftçilerden yanıt

Çiftçilere, "Ekebildiğiniz kadar ekin, maliyetler yüksek diye düşünmeyin" diyen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a Sivaslı çiftçilerden tepki geldi. Çiftçiler, "Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Gelsin kendisi eksin. Gübre nasıl alınıyor, traktörün deposu nasıl doluyor?" diye sordu.

Orhan BOZKURT

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Sivaslı çiftçiler, Gemerek ilçesinde miting düzenledi. Artan mazot, tarım ilacı ve gübre fiyatlarını protesto edildiği mitinge katılan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da çiftçilere destek verdi.

Mitingte konuşan Karasu, bölgenin en önemli geçim kaynağının şeker pancarı olduğunu ifade ederek, “Şeker pancarı alım fiyatıyla çiftçiyi topraktan uzaklaştırılıyor. Mazot, gübre, ilaç fiyatları saatlik değişiyor. Çiftçi bu şartlarda nasıl üretsin?” diye sordu.

“ÇİFTÇİNİN DESTEKLENMESİ ŞART”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise AKP hükümetinin uyguladığı tarım politikasının ülkeyi ekmeğe muhtaç noktaya getirdiğini savundu. Sarıbal, “Saraylara, Beşli Çete'ye para var ama çiftçiye gelince para yok. Tarımsal üretimin devamı için çiftçinin desteklenmesi şart” dedi.

SARIBAL: ÖDENMEYEN 50 MİLYAR DERHAL ÇİFTÇİYE VERİLMELİ

Traktör römorku üzerinde konuşan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu ülkenin hangi bölgesinde ayçiçeği, buğday, pamuk yetişmez? Eğer Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday gelmez ise sofralarımızda ekmeğimiz olmayacak. Bizi getirdikleri nokta bu. Bunu aşabiliriz. Çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV, KDV kaldırılmalı. İthalat en aza çekilmeli.

* 2022 yılında çiftçinin Tarım Kanunu'ndan kaynaklı 79 milyar alacağı var. Bunun 29 milyarının ödeneceği söylendi. Ödenmeyen 50 milyar da derhal çiftçiye verilmeli. Yetmez, ayrıca girdi maliyetleri hesaplanarak çiftçiye gelir garantisi sağlanmalı.

“ÇİFTÇİYE ALIM GARANTİSİ VERİLMELİ VE ÜRÜNLERİ SİGORTALANMALI”

* Bu ülkede üretilen bütün temel ürünlere hemen bir fiyat açıklanarak alım garantisi verilmeli. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Rusya'nın, Ukrayna'nın buğdayını alıyor. Yunanistan'ın, Amerika'nın pamuğunu alıyor, Kanada'nın mercimeğini alıyor.

* Dünyanın birçok ülkesinden ürün alıyor. Neden benim çiftçimden almıyor? Bu çiftçi kimsenin oyuncağı olamaz. Bu çiftçi ne ektiğini ne kazandığını bilmek istiyor. Çiftçiye ürünlerinin alınacağı garantisi verilmeli ve ektiği ürünler mutlaka sigortalanmalı.

“BUYURSUN GELSİN, KENDİLERİ EKSİNLER…”

Mitinge katılan Sivaslı çiftçiler ise AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın çiftçilere yönelik “Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin” sözlerine tepki gösterdi.

Çiftçiler, “Gelsin kendisi eksin. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Gübre nasıl alınıyor, traktörün deposu nasıl doluyor? Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığım gübreye yıllık yüzde 45 faiz ödüyorum” dedi.

5 yaşından beri toprakla iç içe olduğunu anlatan bir üretici ise, “Mazot, gübre fiyatlarına yetişemiyoruz. ‘Tarlaları ekin' diyorlar, bunu söylemek çok kolay. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Bir traktörün deposu 110 litre, şu anki mazot fiyatlarıyla 2 bin 500 liraya doluyor. Geçen sene aldığımız 3 bin liralık gübre, şu an 15 bin lira. Biz, üretmek istiyoruz ama bu şartlarda yapamıyoruz. Buyursun gelsin, kendiler eksinler” diye konuştu.

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