Ekonomik kriz belediyeleri vurdu: 13 belediye ek bütçe yaptı

İBB, İETT ve ilçe belediyeleri Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yılın ortasında ek bütçe yapmak zorunda kaldı. Ek bütçe talepleri İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının son birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Ağustos ayında tatile girecek olan meclisin son oturumunda ek bütçe talepleri gündeme geldi.

“ÖNGÖRÜLEMEYEN YÜKSEK ENFLASYON”

İBB, 2022 yılı bütçesinde öngörülenin ötesinde beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak başta personel ve sosyal güvenlik giderleri olmak üzere bütün bütçe kalemlerinde ilave ödenek ihtiyacı duyduğunu bildirdi. İBB'nin 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi oybirliği ile kabul edildi. İBB'nin 2022 yılı bütçesinde 35 milyar 650 milyon TL gelir, 43 milyar 650 milyon gider ve 8 milyon TL finansman öngörülmüştü.

AKARYAKIT FİYATLARI SARSTI

İBB kuruluşu İETT de 2022 yılı bütçe tahminlerinin dışında gerçekleşen yüksek enflasyon oranları ve döviz kuru artışı sonucunda akaryakıt giderleri başta olmak üzere diğer bütçe kalemlerinde ek ödenek ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti. Toplu taşıma hizmetlerinin mali yılın sonuna kadar aksamadan devam edebilmesi için ek bütçe talep edildi. İETT'nin 2 milyar 356 milyon 948 bin TL ek bütçesine oybirliği ile onay verildi.

13 BELEDİYE EK BÜTÇE YAPTI

Beşiktaş Belediyesi 236 milyon 304 bin TL, Avcılar Belediyesi 400 milyon TL, Ümraniye Belediyesi 582 milyon TL, Sultanbeyli Belediyesi 186 milyon 356 bin TL, Şişli Belediyesi 350 milyon TL, Kartal Belediyesi 523 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi 370 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi 454 milyon 48 bin TL, Arnavutköy Belediyesi 730 milyon TL, Silivri Belediyesi 280 milyon TL, Ataşehir Belediyesi 390 milyon TL, Bakırköy Belediyesi 453 milyon 829 bin 547 TL, Güngören Belediyesi 220 milyon TL ek bütçe talebinde bulundu. 13 ilçe belediyesinin talebi de oybirliği ile kabul edildi. Önceki aylarda da bazı belediyelerin ek bütçe talepleri meclisten geçmişti.

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