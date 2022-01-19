Ekrem İmamoğlu bakanlığı yalanladı… İstanbul’un her yerine asacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatırım onayı verilmeyen Beylikdüzü metrosu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın doğru olmadığını söyledi. İmamoğlu, İstanbul’daki tüm metro ve üst geçitlere 'hükümetin İBB’nin yapacağı işleri engellediğini' anlatan afişler asılacağını açıkladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Yağmursuyu Tüneli çalışmalarını inceledi. Burada Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu açıklamalarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) gelen yanıtı değerlendirdi.

“BU TWİTTER NEYMİŞ?”

Bakanlıktan gelen “kesin proje yok, evraklar eksik” açıklamasına tepki gösteren İmamoğlu “Yaklaşık 320, 330 gündür Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı’nda süren görüşmelerin üzerine biz ne zaman ki bir açıklama yaptık; Twitter üzerinden aynı bir başka bakanın Twitter üzerinden ‘ön inceleme başlattık' demesi gibi bu arkadaş da Twitter üzerinden ‘şu evrakları eksik' diye açıklama yapma zorunda kaldı. Bu Twitter neymiş ya? Yani ben diyorum ya devletimizin kurumları, kamu kurumları trol benzetmesine yakışan yerler değildir. Trol gibi davranmayın derken bunu ispat edercesine bu tarzda girişim ve bu tarzda yazışma modelleri geliştiren insanları devlet aklına, devlet adabına uygun davranmaya davet ediyorum” dedi.

“BİZE KANAL İSTANBUL'U SORDULAR”

Yapılan açıklamanın doğru olmadığının altını çizen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Benim arkadaşlarım defalarca Ankara’ya gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bürokratlarımızı zor duruma, sıkıntıya düşmesini istemiyorum.

* Ama AYGM yetkilileriyle bizim yetkililerimiz teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar.7 Eylül 2021'de bizden talep edilen ek belgeler, tasarımlar, bilgiler var. Bunları 3 Kasım 2021'de yazımızın ekinde gönderdik.

* Bu istenenler arasında şu atılan tweette yazılanlar yok bu arada. 3 Kasım’da konuşulan iki konu var. Bir Kanal İstanbul ile bu proje çakışıyor mu? Ne kadar mühim…

* İki, daha hiç başlamamış boğazın altından geçen 3 katlı tünel projesi ile uyumlu mu? Bu iş hem İstanbul’u yormasın, ki Allah’ın izniyle orada kanal olmayacak ama hadi kanalla da bir sorun olmasın yerin altında devam etsin diyerek biz işi yine yer altından çözdük.

* Yani dedik ki ‘evet bunun kanalla ilgili bir sorunu yok.' Üç katlı tünelle de çok kolaylıkla entegre olacak bir hat tasarladığımızı onlara verdik ve ispat ettik.

KESİN PROJE İSTENMEDİ AMA HAZIR

Kesin projelerin kendilerine hiç sorulmadığını aktaran İmamoğlu, kesin projenin mevcut olduğunu 15 gün içinde teslim edebileceklerini söyledi.

İmamoğlu “Biz çünkü zaten hızlı ilerliyoruz orada. Bir an önce ihaleye çıkmak istiyoruz. Ya bu ne, nasıl bir şey biliyor musunuz? Yanağını öpmek istiyorum. Sözüm ona soruyor. Yanağın nerede? Yani aslında ne öpmeye niyeti var, ne bu işi çözmeye niyeti var. Akıl tutulması” diye konuştu.

BAKAN GÖRÜŞMÜYOR

Bu konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı'nı iki kez aradığını ve kendisine not bıraktığını ama bir geri dönüş olmadığını söyleyen İmamoğlu “Ben o şahsiyeti isminden dolayı değil bakanlık makamından dolayı arıyorum. O da bana dönmek zorunda. Cevap vermek zorunda. Bunun çoktan hazine onayı çıkmalıydı. Avan proje ile niye onay verdiniz Konya'ya? Bizim projemizin fersah fersah gerisinde. Niye verdiniz derken; helali hoş olsun, verin… Konya’nın da metrosu olsun. Bütün halk, millet bunun kasten yapıldığını, bunun bir iş engellemesi olduğunu görüyor” dedi.

“EK LİSTEYE KOYUN”

İmamoğlu “Siyaseten rakibimiz olan akla şunu tavsiye ediyorum; orada da bu işi gören aklı selim bir biçimde analiz eden akıl var.. Umuyorum o akıl İstanbul’daki sorunları çözmeye muktedir olur. O aklın İstanbul’da da olduğunu biliyorum, hissediyorum. Siyasi görev yaptıklarını da anlıyorum ama anlamak istemiyorum. O muktedir akıl ile ‘arkadaş sen nasıl bu hatayı yaparsın' deyip Beylikdüzü hattına hazine onayını ek listede hızlıca çıkarırlar” diye konuştu.

“METROBÜS DURAKLARINA YAZDIRACAĞIM”

İmamoğlu “Ben bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim; bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar bunu.' Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar.' Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah o muktedir akıl; -o da vardır AK Parti’nin içerisinde- ama İstanbul’da ama Ankara’da bu işe kendi ihtirasını ve şahsi menfaatlerini, koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mani olurlar. Çünkü bu siyasi bir kazanım da değil” çıkışında bulundu.

“1 KEZ ALKIŞLAMA FIRSATI VERMEDİLER”

İmamoğlu şöyle devam etti:

* Benim derdim milletimiz zarar görmesin. 16 milyon İstanbulluya birlikte hizmet edelim. CHP İlçe Başkanımız burada, İYİ Parti’den arkadaşlar var.

* Ben size dedim mi bu CHP’nin projesi? Der miyim? Ya bu akıl tutulması. Bu kirli siyasi akıldan arının, atın şunları çöpe.

* Bir insan aklıyla, vatandaş aklıyla, devlet insanı sorumluluğuyla bu sürece onay verin. Destek verin. Biz de sizi alkışlayalım. Ya bir kez alkışlama fırsatını vermediler bize 3 sene, 2.5 sene bitti ya.

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