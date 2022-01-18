Ekrem İmamoğlu çok sert konuştu: Akıllarını başlarından alırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadelerini kullandı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB'nin inşa ettiği Çekmeköy – Sancaktepe Sultanbeyli metro hattında Sancaktepe istasyonuna kadar olan 4 bin 700 metrelik kısmının kazma işlemi tamamlandı.

Sultanbeyli Veysel Karani istasyonuna kadarki bölümü kazmaya başlayacak Tünel Delme Makinesi (TBM) da çalışmasına başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hatta incelemelerde bulunarak TBM'lerin çalışmasına yerinde tanıklık etti.

“KİŞİSEL HIRSIN, KISKANÇLIĞIN SOMUT ÖRNEĞİ”

İmamoğlu incelemeler sırasında Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan projesi ve finansmanı hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'na AKP'lilerin İBB'nin yasal borçlanma sınırını açtığı için projeye onay verilmediği yönündeki yorumları soruldu.

Aslında o hattın tamamının İncirli-Sefeköy-Beylikdüzü olduğunu söyleyen İmamoğlu

şu ifadeleri kullandı:

* Ben 32-33 yıla yakındır o bölgede yaşayan birisi olarak bu hatla ilgili ilk vaadi hatırlıyorum. 2003'ün aralık ayıydı. 2004'te yerel seçim var.

* Bu vaadi; açsınlar AK Parti arşivlerinde var. O halka ‘hemen seçimden sonra başlıyoruz' diye vermiş bir AK Parti hükümetinden bahsediyorum.

* AK Parti yerel yöneticilerinden bahsediyorum. Yıl 2004, aradan neredeyse 18 sene geçmiş.

* Ve bu hatta başlanamamış. Biz gelir gelmez çok öncelikli bir hat olarak bu işi ele aldık. Proje ve finansman sürecini tamamladık.

* Ankara’daki bütün kurum ve kuruluşlarla irtibata geçti arkadaşlar. Bu yaklaşık 9-10 aylık bir iş. Buradan; masada nasıl bekletildiğini, nasıl kenara itildiğini ifade etmeyeceğim.

*O masalarda oturan insanlar ne yazık ki dün büyükşehirde bazı masalarda oturan insanlardı.

* O tarafına girmeyeceğim ama kişisel ihtirasın, kişisel kıskançlığın, yani İstanbul’a dair kıskançlığı olan bazı insanların bir hizmeti engelleme yönünde yaptığı kötülüğün bundan daha somut bir örneği olamaz.

* Bakın yaptığı kötülüğün bundan bunun içinde sayın bakanı kastediyorum, başka yöneticileri de kastediyorum.

“BARİ GÜZEL GİTSİNLER”

Hattın 3.5 milyon kişiyi ilgilendirdiğine dikkat çeken İmamoğlu “İstanbul’da yaklaşık dört kişiden birinden bahsediyoruz. Bu sürecin işletilmemesi, onay verilmemesi, yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür. Ben buradan en üst tonda çağrımımı ve uyarımı yapıyorum. İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri tek tek deşifre ederiz. Birazcık erdemli davransınlar. Birazcık halka dair sorumluluklarını üzerlerine alsınlar. İnsanlar belki haklarında güzel dualar ederler. Akıllarını başlarına devşirsinler. Zaten gidiyorlar bari güzel gitsinler.

İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

* Bu gün 100 liralık bütçemiz 200 lira olduysa paramız artmadı, gelirimiz artmadı.

* Enflasyonun yüzünden. Burada yapılan işlerin ortalama artışları yüzde 70-80-90. Yurt dışından TBM getiriyoruz diyor, Çin’den ya da Almanya’dan.

* Bunlar euro, dolar yada başka bir döviz cinsinden. Kimi aldatıyorlar, ne bütçesinden bahsediyor.

“AKILLARINI BAŞLARINDAN ALIRIM”

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi üç ay önce onayladılar.

* Niye o zaman çıkıp ‘borçlanmanız yok’ demediler. Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz?

* Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip, 3 ekmek yerine 5 ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti.

* Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım.

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