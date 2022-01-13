Ekrem İmamoğlu sitem etti: Vazgeçsinler!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazı belediye başkanlarımızın bize karşı, şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum. Vazgeçsinler, o türbülans kendilerine zarar verecek" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, temeli 13 Aralık 2021'de atılan Türkiye'nin en ucuz sosyal konut projesi “Tuzla Aydınlık Evler” projesinin hak sahiplerini, noter huzurunda yapılan kurayla belirledi.

312 konut, 21 ticari alan ve 1 kreşten oluşacak projenin kura çekim töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Ekrem İmamoğlu, kura çekiminden önce yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

*39 ilçe belediyesini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güvenilir iştiraki KİPTAŞ’ın süreci olarak bir parçası olma duygusu içinde olan her belediyemizde bizim de işbirliğine davet ediyoruz.

*Bize köstek olmak değil, destek olsunlar. Bakın ben nereye gitsem o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum.

*Nereye gitsem temel atma törenine davet ediyorum. Nereye gitsem açılış törenine ya da anahtar teslim törenine o ilçenin belediye başkanını davet ediyorum” dedi.

* Yani oradaki ilçe belediye başkanı da halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, ben de halkın oyuyla seçilmiş, büyükşehir belediye başkanıyım.

*Birbirimize saygı üreteceğiz, birlikte halkımıza iş üreteceğiz. Bu iş üretme hususunda 39 ilçe belediyemizi bizimle işbirliği yapmaya yine davet ediyorum.

*O zaman vatandaşın gözünde daha itibarlı ve bir sonraki seçimde daha anlamlı bir şekilde vatandaşla buluşabilecek bir konumda oluruz hep birlikte.

*Bu yönüyle özellikle bazı süreçlerimize özel dava açma çabasında olan, engelleme çabasında olan, bir şeyler üretme çabasında olan belediye başkanlarımızın şu anki yaratılmak istenen bize karşı şahsıma ve yönetimimize karşı yaratılmak istenen siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum.

*Vazgeçsinler, o türbülans kendilerine zarar verecek. O türbülansa kapılanlar bir sonraki seçimde inansınlar ki vatandaşın huzuruna çıkıp oy bile isteyemeyecekler. Bıraksınlar işi üretsinler, iş üretenin yanında olsunlar.

*Üretmediğimiz hususa karşı gelsinler, bu kişiler, bu şahıslar hangi belediye başkanları olduklarını kendileri iyi biliyorlar.

*Onlara buradan çağrı yapıyorum. Bizim de iş üretme konusunda özel çaba göstersinler.



“BU ŞEHRİN 16 MİLYON İNSANINI MUTLU EDECEĞİZ”

İstanbul'a iş üretmeye devam edeceklerine vurgu yapan İmamoğlu, “İstanbul’un her hususunda; sosyal konuttan altyapısına, dünyanın en çok metro yapan şirketinden İstanbul’a en fazla bir dönemde yeşil alan kazandıran belediyesine varıncaya kadar, her hususta özenli bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Ve günün sonunda biz, bu şehrin 16 milyon insanını mutlu edeceğiz. Bir avuç insanı mutlu etme çabasında asla olmadık, olmayacağız” dedi.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Mahalle sakinleri, sağlık çalışanları, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlar arasında öncelikli kategori sıralaması için kura çekildi. Kurada ilk olarak engelli vatandaşlar, sonrasında sağlık çalışanları, şehit ve gazi yakınları ile mahalle sakinleri öncelikli kategori sıralaması yapıldı.

Kategoriler belirlendikten sonra hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi.

Projede ortalama satışa esas brüt alanları 88 metrekare olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 metrekare olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 metrekare olan 71 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 21 bloklu 321 konut, 21 dükkan ve 1 kreş bulunuyor.

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