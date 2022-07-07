Ekrem İmamoğlu ve Ömer Arısoy arasında gerilim! Kameralar önünde tartıştılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerinde başlayan yeni spor salonu inşaatı nedeniyle kameralar önünde tartışma yaşandı. Arazide hisse sahibi olan ve planlama sürecinde devre dışı bırakılan İBB, spor salonu inşaatını uygun olmadığı için mühürleyip para cezası kesmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3194 sayılı imar kanunu ve 4779 sayılı yenileme alanları kanunlarının kendisine tanıdığı hakları kullanarak, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenen ruhsatla başlayan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını mühürleyip 150 milyon TL para cezası kesmişti.

Ceza kurumları karşı karşıya getirmişti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 6 Temmuz tarihli İBB Meclisi'nde de konuyu gündeme getirerek İBB'nin inşaatı durdurmasının haksız olduğunu savunarak “İBB projede üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmedi. İnşaat sırasında yeşil alan tahribatı da yapılmadı. Çünkü ortada yeşil alan yok. Proje bittiğinde 22 bin metrekarelik yepyeni bir yeşil alan oluşacak” demişti.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bugün de birlikte katıldıkları İSKİ hizmet binası açılış programında konuyu kameralar önünde tartıştılar. Arısoy kesilen cezayı gündeme getirince İmamoğlu ve Arısoy arasındaki tartışma şöyle gelişti:

İmamoğlu: 1 metrekare yerin dahi olsa… O zaman ben yarın geliyorum senin bütün tabelalarını söküyorum, kıyamet koparırsın. Yapma sakın yapma. Belediye başkanısın geçmişte bürokratlık yaptın…

Arısoy: 2020'de ilçe belediyesi olarak yapıp gönderdik. Planı 1.5 yıl sonra niye reddettiniz?

İmamoğlu: Bakana kaç tane mektup yolladım biliyor musun?

Arısoy: Neyse çözüldü…

İmamoğlu: Çözülmez o. Öyle ‘ben yaptım' olmaz. Onu da devralır biz yaparız sen merak etme. Bu mantıkla devam edersen onu da devralır biz yaparız.

Arısoy: O katkıyı sunacaksanız şimdi sunacaktınız.

İmamoğlu: Bak, Hidayet Türkoğlu'na dedim ki; ‘kardeşim ne düşünüyorsunuz burada?' ‘Başkanım çok güzel bir tesis' dedi. Yahu gelin anlatın bize. Randevu veriyorum Basketbol Federasyon Başkanına, o gün gelemiyor. Problemi varmış, bir saat kala haber veriyor. Bir hafta boyunca iki kez arıyorum.

Arısoy: Bunların hepsini biliyoruz şimdi kameraların önünde…

İmamoğlu: Sen de kameraların önünde konuştun.

Arısoy: Yeşil alana zarar verildi iddiası ile milyon ceza yazıp inşaatı durdurmak değil ki… Bunu kabul etmemiz mümkün değil.

İmamoğlu: Basketbol Federasyonu Başkanı o günden beri dönüş bile yapmıyor. Spor Bakanı'na 2 defa mektup yazdım. Gelin projenizi bizimle konuşun diye. Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var, projenin başka noktaları var.

Arısoy: Eylül'de göndermişiz planları…

İmamoğlu: Mülk sahibi devlettir. Devletin bir parçası da İBB.Gelip konuşacak. Bak seninle konuşmuşlar ne güzel.

Arısoy: Çünkü ruhsatı ben verdim.

İmamoğlu: Sen Ak Partilisin diye görüşüyorlar. Bak sevgili başkanım seni Zeytinburnu'nda yaptığımız bir tesise davet ediyorum. Doğrusu bu olduğu için…

Arısoy: Bunu doğru bulmadığımı ifade edeyim.

İmamoğlu: Ben çok doğru buluyorum. Beni niye aramıyorsun? De ki bana; başkanım bu konudaki fikrin ne?

Arısoy: İşin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ben paydaşıyım.

İmamoğlu: Beni aradınız mı?

Arısoy: Siz benim ruhsat verdiğim yeri mühürlediniz.

İmamoğlu: Ben mecburum. Sen beni aradın mı niye böyle bir şey yaptınız diye?

Arısoy: Siz beni aradınız mı niye buraya ruhsat verdiniz diye?

İmamoğlu: Tabi ki yazıldı. Spor bakanını arıyorum, Çevre ve Şehircilik bakanı ile görüşüyorum.

Arısoy: Böyle ayak üstü olmaz. Samimi değil bu. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanı ile büyükşehir belediye başkanının müzakere etmesi doğru değil.

İmamoğlu: Dün kameraların önünde konuşmayacaktınız o zaman.

Arısoy: Benim nezdimde olan biteni anlattım sayın başkan.

İmamoğlu: Beni suçladın…

Arısoy: Neyle onu suçladım. Sizin adınız geçmedi. Büyükşehir belediyesini suçladım.