Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili paylaşımlara soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Emre Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşım yapan hesaplar hakkında işlemlere başlandığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen hafta Yunak İlçe Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi’ne gelerek yanındaki ruhsatlı silahıyla kardiyolog Ekrem Karakaya’yı katletmiş ardından da aynı silahla intihar etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşım yapan hesaplar hakkında işlemlere başlandığını açıkladı:

– 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi olayının kısa süre içerisinde sosyal medya platformları üzerinde gündem olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili olarak son 1 ay içerisinde kendisini doktor olarak tanıtan 2 bin 199 adet yeni hesap açıldığı, açılan hesaplardan 671 adet isimli hesaptan 111 bin 239 adet paylaşım yapıldığı, bin 528 adet bot hesap tarafından ise 207 bin 567 adet paylaşım olmak üzere toplam 318 bin 806 adet paylaşım yapıldığı görülmüştür.

– Sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yeterince korunmadığı, sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin yasaların yetersiz olduğuna dair söylemlerin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı ve kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/operasyon hesaplar aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir.

22 HESAP TESPİT EDİLDİ

– Yapılan tüm paylaşımlar incelenmiş, “halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla içerik üreten” hesaplar hakkında çalışma yapılmış ve suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlanılmıştır.

– Sosyal medya platformunda #DoktorumaDokunma, #HekimlereOrganizeSaldırı, #SağlıktaTerör, #DrEkremKarakayaÖLDÜRÜLDÜ, #konyaşehirhastanesi #SağlıktaŞiddeteHayır etiketleri ile alakalı olarak yapılan bot tespiti çalışmasında; ilgili etiketlere ilişkin toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edilmiştir.

İlginizi Çekebilir Doktoru katleden Akçay'ın dikkat çeken videosu ortaya çıktı...

İlginizi Çekebilir Konya'da hastanede dehşet! Önce doktoru sonra kendini vurdu