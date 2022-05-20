El yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalandı

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalanan şüpheli gözaltına aldı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; dokuz ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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