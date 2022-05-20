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El yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalandı

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda el yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalanan şüpheli gözaltına aldı.

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El yapımı patlayıcı ve 10 silahla yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; dokuz ruhsatsız pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Diyarbakır Emniyet Malatya operasyon uyuşturucu