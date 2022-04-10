Emekli polisler Ankara’da eylem yaptı

Emekli polisler, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünde Ankara Ulus'ta eylem yaptı. 3600 ek göstergenin tüm emniyet mensuplarına uygulanmasını isteyen emekli polisler, alana girişte pankartları almayan ve bir kaç noktada üst araması yapan meslektaşlarının tutumunu da protesto etti.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emekli polisler, Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan'da, Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.



3600 ek gösterge talebi için Ulus'ta Eylem yapıp Anıtkabir'e yürümek isteyen emekli polisler, meslektaşlarının tutumunu da protesto etti.

Alana girişte pankartlara ve bayraklara izin vermemesini ve alana girişte birkaç noktada ayrı ayrı arama yapmasına tepki gösteren polisler basın açıklaması yapmadı.

“3600 EK GÖSTERGEYİ UYGULAYIN”

Basın açıklaması yapmayacaklarını söyleyen emekli polisler şu ifadeleri kullandı:

“Buradan bir kez daha söylüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızı tahminimiz o ki yanlış bilgilendiriyorlar. İsteğimiz şudur; aynı eşit iş yaptığımız ve İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarma teşkilatına verildiği gibi tahsil farkı gözetmeksizin intibak yasasını çıkarıp 3600 ek göstergeyi bütün emniyet mensuplarına uygulansın.

Buradakilerin ortalama yaşı 70. Kaç sene daha acaba bu maaşı alabilecekler? Buradan cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. 3600 ek göstergeyi verecekseniz, tahsil farkı gözetmeksizin ilkokul, ortaokul, lise, 2 yıllık ve 4 yıllık mezunlara verin. Yoksa istemiyoruz.”

Emekli polisler eylemlerini dua ile sonlandırdı.