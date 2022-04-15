Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyelilerle ilgili paylaşımlara inceleme başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Suriyelilerle ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu.

“OPERASYON HESAPLARI”

EGM’nin açıklamasında, “Kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan “operasyon hesapları” ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür” denildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Söz konusu paylaşımlar hakkında çalışma başlatıldığını duyuran EGM, “Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir” açıklamasında bulundu.

MAAŞ İDDİALARINA SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca personelin banka maaş promosyon anlaşmaları ile ilgili iddialara yanıt vererek bu iddialar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. EGM’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Bazı sosyal medya platformlarında yer alan Emniyet mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları ile ilgili doğruyu yansıtmayan mesnetsiz paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

* Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

* Bu durum, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile tüm teşkilata duyurulmuştur. Merkez ve il teşkilatlarımız, devam eden banka promosyon anlaşmaları sona erdikçe ek protokol ile yeni yapılan sözleşmeye dahil olacaklardır. “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün promosyon anlaşmasının 6 ay önce bittiği ve henüz bir sözleşme imzalanmadığı” iddiaları gündeme getirilerek dezenformasyon yapılmaktadır.

* Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün promosyon anlaşması, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olup, süre sonunda yeni anlaşmaya dahil olunacaktır. Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tüm personeli de faydalanacaktır. Bu konuda sahte hesaplardan provokasyon yaptığı belirlenenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

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