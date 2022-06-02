En çok silahlarımızın alınmasına üzüldüm

CHP milletvekili Yunus Emre, 28 Şubat davasından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 92 yaşındaki Hava Kuvvetleri eski Komutanı Ahmet Çörekçi ile 84 yaşındaki Genelkurmay İstihbarat Başkanı Çetin Saner’i ziyaret etti.

Saygı ÖZTÜRK

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Silivri Cezaevi'ndeki ziyarette duygusal anlar yaşandı. Yunus Emre, Çetin Saner'den şu mesajı iletti: “Tek malvarlığım Mordoğan'da mütevazi evim. Bahçemde limon, portakal ve greyfurt ağaçları var. Rüyamda greyfurt ağacımı görüyorum. Evimi yatağımı çok özledim. Yemek yapmayı çok özledim. (Bu sırada gözleri doldu.) Silahlarımın alınmasına üzüldüm. Bana teğmen iken verilen silahı alabilirler. Ama diğer silahları kendi paramla aldım. Ama TSK'ya verileceğini öğrendim. En azından ordumuzun elinde, çoluk çocuğun eline düşmedi diye avunuyorum.”

ADİL YARGILANMADIK

Milletvekili Yunus Emre, Silivri Cezaevi'nde ikinci görüşmeyi eski Hava Kuvvetler Komutanı Ahmet Çörekçi ile yaptı. 10 Haziran'da 92 yaşına girecek olan Çörekçi, 2012 yılında 11 ay Sincan'da tutuklu kalmış. Haklarındaki 1310 sayfalık iddianameyi hazırlayan savcılardan birisinin kaçtığını, diğerinin FETÖ'den mahkum olduğunu belirtiyor. Yunus Emre, izlenimlerini şöyle aktarıyor:

“Yemek paralarını ödeyebildikleri ve kimi zaman kantinden alışveriş yapabildikleri için şükrediyorlar. Adil yargılanmadıklarını düşünüyor. Havacı bir subay olarak zaten siyasi olaylara karışmadığını, belirtiyor. Kuvvet Komutanı olarak MGK'ya katıldığını, bu nedenle de suçlanarak mahkum edilmesinin doğru olmadığını düşünüyor. Bunun yanında Kuvvet Komutanı olarak Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisini yargılayıp mahkum etmesinin doğru olmadığını söylüyor.”