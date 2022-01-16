Enginyurt: Arkadaş bıkmadınız mı bu dış güçlerden?

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, cemaat evinde uğradığı baskı sonucu intihar eden Enes Kara'nın ölümünü "dış güçlere" bağladı. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da "Dün hava çok soğuktu bugün güneşli, sebebi dış güçler, bıkmadınız mı bu dış güçlerden" dedi.

Deniz AYHAN

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AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, cemaat evinde uğradığı baskı sonucu intihar eden Enes Kara’nın ölümü sonrası “Cemaatlerde bir tane oluyorsa, kumar oynayan, içki içen ailelerde onlarca oluyor. Onlar hiç gündeme gelmiyor. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları” dedi.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, “Dün havalar çok soğuk ve kar yağışlıydı. Bugün ise günlük güneşlik bir hava var. Niye böyle, dış güçler, bıkmadınız mı bu dış güçlerden” diyen Enginyurt şunları söyledi:

– AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent efendi buyurmuş ki intiharların sebebi dış güçler. Arkadaş bıkmadınız mı bu dış güçlerden? Faiz yükselir dış güçler, dolar yükselir dış güçler, Enes kardeşimiz intihar eder dış güçler. Yazıklar olsun insanlığınıza…

BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

– Gencecik çocuklar intihar ediyor, gencecik çocuklar yurtlarda kafası kesilerek öldürülüyor, yaptığınız kıyasa bak. İçki içenin çocuğu da, dindarın çocuğu da bizim. Ama siz o kadar bölücüsünüz ki gençleri birbirine düşman ediyor ve ayırıyorsunuz. Bunun bedelini gün gelecek ödeyecek ve hesap vereceksiniz.

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